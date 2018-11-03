  • Ekonomi
  • 03.11.2018
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 01:23
  • Gazete

Tasarımlar ’e

Tasarımlar Paris’e
Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin 'da düzenlediği 7. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın 10 finalisti, tasarımlarını Premiere Vision ile Design Week Turkey fuarlarında sergileyecek. Dereceye girenler, Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile yurt dışında eğitim de alacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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