SSK emeklisine en az bin 938 TL

emeklilerin maaşı Ocak'ta zamlanacak.emeklilerinin zam oranını 2018'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon gösterecek. Bunun 3 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz- Eylül enflasyonuolarak gerçekleşti. Pazartesi günü de Ekim enflasyonu belli olacak, zam oranı büyük ölçüde şekillenecek.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, 2019 Programı'ndaki tahmine göre, beklenti anketine göre iseolarak gerçekleşebilecek.tahminine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışıolacak. Eğer bu tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde bin 533 lira 83 kuruştan, Bağ-Kur tarım emeklilerinde de bin 79 lira 59 kuruştançıkacak. Yüzde 13.12'lik artışla en düşük maaş; 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 713 lira 56 kuruştan, 2000'den sonra emekli olan SSK'larda bin 21 lira 39 kuruştanulaşacak.