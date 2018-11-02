Enerji Bakanı Fatih Dönmez, İran'a yönelik ABD yaptırımlarında muafiyet tanınacak 8 ülkeyle ilgili konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2019 Yılı Bütçesinin görüşmelerine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dönmez, İran'a yaptırımlarda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeye muafiyet tanındığı konusunda haberlerin bulunduğunun anımsatılmasına, "Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var." karşılığını verdi.



ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ NAUERT AÇIKLAMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, ülkenin amacının İran´ın petrol ihracatını tamamen kesmek olduğunu ancak bazı ülkelere, yaptırımlar dahilinde, İran´dan petrol satın alma izni verilebileceğini duyurdu. Nauert, "ABD, bazı ülkelere İran´dan petrol hakkı tanımayı ciddi bir şekilde değerlendiriyor. Her ülke için ayrı değerlendirmeler yapıyoruz" dedi ve ekledi: "Asıl hedefimiz İran´ın petrol ihracatını tamamen kesmek."



Nauert daha önceki bir konuşmasında, Hindistan´ın İran´dan petrol satın aldığını ve Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmalarını hatırlatarak, bunların iki ülke arasındaki bağları güçlendirecek hareketler olmadığını söylemişti.

Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanı Dharmendra Pradhan, ülkedeki şirketlerin ABD´nin yaptırım kararına rağmen, petrolü İran'dan satın almayı tercih ettiğini söylemişti. Bakan Pradhan, "Şirketlerimiz iki gün önce bir karar alarak Kasım ayında petrolü İran´dan satın alma kararı aldılar. ABD´nin yaptırımlarından muaf olup olmayacağımızı bilmiyoruz. Bu Hindistan´ın yeni diplomatik gücü ve Hindistan´ın yeni liderliğinin tanınması değil midir" dedi.