81 il güneşle aydınlanacak

Güneş enerjisinde yeni bir adım daha atılıyor. Türkiye, geçen yıl Konya'da bin MW'lık güneş santrali ihalesinin ardından ikinci güneş YEKA ihalelerine hazırlanırken, 81 ili güneş enerjisiyle aydınlatılacak adım atılıyor. Güneş YEKA'ların her ilde olabilmesi için 50 MW düzenlemesi yapılıyor. Böylece orta ölçekli firmalar da güneş enerjisi santrali yapabilecek, üretim de Türkiye'ye yayılacak. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'na başkanlık eden Çiğdem Dilek, 2019'da Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yabancı yatırım girişi öngördüklerini söyledi.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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