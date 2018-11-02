  • Ekonomi
  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 00:06
  • Gazete

81 il güneşle aydınlanacak

81 il güneşle aydınlanacak
Güneş sinde yeni bir adım daha atılıyor. , geçen yıl 'da bin 'lık güneş santrali ihalesinin ardından ikinci güneş ihalelerine hazırlanırken, 81 ili güneş enerjisiyle aydınlatılacak adım atılıyor. Güneş YEKA'ların her ilde olabilmesi için 50 MW düzenlemesi yapılıyor. Böylece orta ölçekli firmalar da güneş enerjisi santrali yapabilecek, üretim de Türkiye'ye yayılacak. Uluslararası Enerji Kongresi ve 'na başkanlık eden Çiğdem Dilek, 2019'da Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yabancı yatırım girişi öngördüklerini söyledi.


HAZAL ATEŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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