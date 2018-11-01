Asgari ücrete 2 bin TL masada

Milyonlarca çalışanın gözü yeni asgari ücrete çevrildi. Türk-İş, asgari ücret zammı için harekete geçti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u makamında ziyaret eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, asgari ücretin 2 bin liraya çıkarılmasını talep ettiklerini, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir an önce toplanması gerektiğini söyledi. Malatya'da 17 Eylül'de gerçekleştirilen bir toplantıda asgari ücretin 2 bin lira olması gerektiği yönünde görüş bildirdiklerini kaydeden Atalay, şöyle konuştu: "Bunun muhatabanın büyük bölümü özellikle özel sektör. Bununla ilgili özel sektörde 3-5 firmanın dışında buna uyan olmadı. Şimdi Sayın Bakanımız'a geldik. 'Bunu bir an evvel toplamak gerekiyor' diye ifade ettik. Sayın Bakanımız'ın da ifadesi şu oldu; 'Hukuken bunu şimdi toplama imkanı yok.' Ayrıca KİT'lerle ilgili beklenti var, 85 bin insan 'Ne zaman kadroya geçeceğim' diye bekliyor. Kıdem tazminatı konusunu da görüştük. Sayın Bakan, taraflarla konuşmadan bununla ilgili bir çalışma yapmayacağını ifade ediyor."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.