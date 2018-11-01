  • Ekonomi
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 02:04
  • Gazete

e 2 bin TL masada

Milyonları ilgilendiren te 2 bin lira formülü masaya geldi. Türk-İş, talebi Çalışma Bakanı’na iletti

Asgari ücrete 2 bin TL masada
Milyonlarca çalışanın gözü yeni e çevrildi. Türk-İş, asgari ücret zammı için harekete geçti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u makamında ziyaret eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, asgari ücretin 2 bin liraya çıkarılmasını talep ettiklerini, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir an önce toplanması gerektiğini söyledi. Malatya'da 17 Eylül'de gerçekleştirilen bir toplantıda asgari ücretin 2 bin lira olması gerektiği yönünde görüş bildirdiklerini kaydeden Atalay, şöyle konuştu: "Bunun muhatabanın büyük bölümü özellikle . Bununla ilgili özel sektörde 3-5 firmanın dışında buna uyan olmadı. Şimdi Sayın Bakanımız'a geldik. 'Bunu bir an evvel toplamak gerekiyor' diye ifade ettik. Sayın Bakanımız'ın da ifadesi şu oldu; 'Hukuken bunu şimdi toplama imkanı yok.' Ayrıca KİT'lerle ilgili beklenti var, 85 bin insan 'Ne zaman kadroya geçeceğim' diye bekliyor. Kıdem tazminatı konusunu da görüştük. Sayın Bakan, taraflarla konuşmadan bununla ilgili bir çalışma yapmayacağını ifade ediyor."
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