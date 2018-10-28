Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! GABORAS'ın detayları belli oldu

Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ (GABORAS) Müdürü İshak Kurtuluş Altun, MÜSİAD tarafından Türkiye'deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin 7 gün 24 saat elektronik ortamdan yapılabilmesi, konut ve iş yeri gibi projelerle ilgili gerçek ve şeffaf bilgilere ulaşımın kolaylaşması, sektörün yabancıya satışının katlanarak artması gibi amaçlarla kurulan GABORAS'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

GABORAS'ın teknik alt yapısına ilişkin çok sayıda soru aldıklarını dile getiren Altun, borsanın teknolojik platformunun Gaboras Operating System (Gaboras İşletim Sistemi-GOS) olduğu bilgisini verdi.



Altun, "GOS, borsa ve harita ekranlarının bir arada kullanıldığı, saniyeler içinde erişilebilen, anlık şeffaf raporlama teknikleri ile desteklenen, ileri düzey karar destek sistemlerinden oluşan, dünyada kullanılan en gelişmiş ileri teknolojilerin kullanıldığı bir sistem." diye konuştu.



"Açık kaynak kod, yerli ve milli yazılımlar, yüksek güvenlikli milli şifreleme algoritmaları olmazsa olmazlarımız." diyen Altun, bit data, yapay zeka, machine learning, blockchain, bilgi süzen ağ teknolojileri gibi geleceğin teknolojileri GOS'ta bugünden yakaladıklarını bildirdi.