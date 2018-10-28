  • Ekonomi
  • 28.10.2018 16:08
  • Son Güncelleme: 28.10.2018 - 16:08

bugün: çeyrek , fiyatı ne kadar?

bugün ne kadar? Altının gram fiyatı dün kapanışta günü yüzde 0,09 azalışla 223,30 liradan tamamladı. Altın piyasasında, yatay bir seyir izleyen standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 yükselişle 224 bin liradan tamamladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte güncel çeyrek , fiyatı...

Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Haftaçi 230,00 lirayı gören gram altın, haftayı 0,09 düşüşle 223,30 liradan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kazanarak 224 bin lira oldu. Güncel altın fiyatları, altın yatırımcıları tarafından merak ediiyor. İşte 28 Ekim gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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