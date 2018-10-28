Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Haftaçi 230,00 lirayı gören gram altın, haftayı 0,09 düşüşle 223,30 liradan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kazanarak 224 bin lira oldu. Güncel altın fiyatları, altın yatırımcıları tarafından merak ediiyor. İşte 28 Ekim gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?