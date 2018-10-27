  • Ekonomi
  • 27.10.2018 11:25
  • Son Güncelleme: 27.10.2018 - 11:27

lulara büyük müjde! Trafiği rahatlatacak projede sona gelindi

trafiğini rahatlatmak üzere hazırlanan yeni proje kapsamında İstanbul- arasına 64 kilometrelik yeni bir yol yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait projede İstanbul- Kocaeli Yolu'nun ÇED raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu'nca 19 Ekim'de yeterli bulunarak kabul edildi. Rapor, 10 gün boyunca halkın görüşüne açık olacak. Bu süre içinde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile bakanlığa başvurmak mümkün.

Raporda projenin amacı, "İstanbul'daki transit trafik yükünün hafifletilmesi, araçların şehir içi trafiğine girmeden erişim kontrollü, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile zamandan tasarruf edilerek transit geçişin sağlanması, İstanbul şehir içi trafiğinde yaşanan yoğunluğun azaltılması" olarak belirtildi. Yeni yolun, İstanbul Otoyolu'nun 2014 verilerine göre günlük ortalama 113 bin olan araç sayısını yarıya indireceği tahmin edildi. Proje 3 ayrı ihaleyle 3 ayrı firmaya 22 ayda tamamlatılacak.

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