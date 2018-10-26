Markalar için fiyat/rekabet araştırma hizmetleri sunan BrandZone, bu yılın ilk 9 ayında kağıt ürünleri kategorisindeki fiyat artışlarını ve kampanyaları inceledi. 2018 Haziran ve Eylül ayları arasında kağıt ürünleri kategorisinde fiyatı en çok artan ürün, peçete oldu. 5.5 liralık ortalama fiyata sahip 200'lü peçetede artış yüzde 44'ü buldu. Yüzde 40'lık artış oranı ve 12.6 liralık ortalama fiyatıyla 12'li tuvalet kağıdı ikinci; yüzde 32'lik artış oranı ve 2.9 liralık ortalama fiyatıyla 100'lü peçete ve 15.5 liralık ortalama fiyatıyla ıslak havlu 3'lü paket üçüncü sırada yer aldı. Araştırmaya göre; yüzde 28'lik artış oranı ve 22.5 liralık ortalama fiyatıyla 24'lü tuvalet kağıdı dördüncü; yüzde 27'lik artış oranı ve 11.5 liralık ortalama fiyatıyla 6'lı kağıt havlu beşinci sıraya yerleşti.



REKABET KURUMU DEVREDE

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, piyasalardaki fiyat artışlarına yönelik Rekabet Kurulu'nun da devrede olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Yaklaşık 7-8 sektörde aşırı fiyat artışlarına ve bunların rekabet ihlali olup olmadığının tespitine yönelik ön araştırmalarımız devam ediyor. Bir kısmının yerinde incelemeleri gerçekleşti."



ŞİKAYETLERE MOBİL ÇÖZÜM

FIRSATÇILARA denetimde mobil dönem başlıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şikayetlerle ilgili bu hafta mobil uygulama başlatacaklarını belirterek, "Şikayetlerle ilgili gelişmeler telefondan izlenebilecek. Şikayetler merkeze ve ticaret il müdürlüğüne gidecek ve anında tedbir alınacak" dedi.

