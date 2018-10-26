Trafik cezalarını artıran, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yeni önlemleri içeren, yabancıların Türkiye'de iş ve işlemlerini kolaylaştıran düzenlemelerin de yer aldığı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.