  • Ekonomi
  • 26.10.2018 07:06
  • Son Güncelleme: 26.10.2018 - 07:08

Trafik cezalarını artıran değişiklikler 'de yayımlandı

Geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen trafik cezalarını artıran yeni değişiklikleri içeren kanun 'de yayımlandı.

Trafik cezalarını artıran, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yeni önlemleri içeren, yabancıların Türkiye'de iş ve işlemlerini kolaylaştıran düzenlemelerin de yer aldığı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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