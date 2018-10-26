Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenleri ilgilendiren çok önemli açıklamalar yaptı, pek çok müjdenin detaylarını açıkladı:
(3600 ek gösterge) Bununla ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak.
2016'da atanmış sözleşmeli öğretmenlerimizin 4'üncü yılı bitirdiklerinde tayin isteme ya da başka hakları olacak. Eğer olmasaydı 6'ncı yılın sonunu bekleyeceklerdi.
Ücretli öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili çalışmanın yılbaşından sonra hayata geçmesini bekliyoruz.
(Geri kalmış bölgelerde çalışan öğretmenlere teşvik sistemi) Kuruşu kuruşuna rakam olarak tahmini hesaplarımız var. Bunu bir teklif olarak göndereceğiz. Meclis karar verecek.
Öğretmene özel kanun yok. Halbuki bunların ataması, yükselmesi, disiplin meselesi, kariyer meselesi, ek göstergesi, tazminatları hepsi aslında özelleşmeli.
Öğretmenlik hakkını kim elde ettiyse, uzman programını onlar alacak.
(LGS için) Ulaşmak istediğimiz yer, belli bir süre sonra sınavla öğrenci alan okul sayısını azaltmak. 3 sene içinde yaklaşık yüzde 40 kadar azalacaktır. Hangi dersten, ne tür sorular çıkacağını her ay yayımlayacağız. Sürprizle karşılaşılmayacak.
5 yaşında ilkokula başlanmaz. Burada önümüzdeki yıl bir düzenleme yapılacak.
(3600 ek gösterge) Bununla ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak.
2016'da atanmış sözleşmeli öğretmenlerimizin 4'üncü yılı bitirdiklerinde tayin isteme ya da başka hakları olacak. Eğer olmasaydı 6'ncı yılın sonunu bekleyeceklerdi.
Ücretli öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili çalışmanın yılbaşından sonra hayata geçmesini bekliyoruz.
(Geri kalmış bölgelerde çalışan öğretmenlere teşvik sistemi) Kuruşu kuruşuna rakam olarak tahmini hesaplarımız var. Bunu bir teklif olarak göndereceğiz. Meclis karar verecek.
Öğretmene özel kanun yok. Halbuki bunların ataması, yükselmesi, disiplin meselesi, kariyer meselesi, ek göstergesi, tazminatları hepsi aslında özelleşmeli.
Öğretmenlik hakkını kim elde ettiyse, uzman programını onlar alacak.
(LGS için) Ulaşmak istediğimiz yer, belli bir süre sonra sınavla öğrenci alan okul sayısını azaltmak. 3 sene içinde yaklaşık yüzde 40 kadar azalacaktır. Hangi dersten, ne tür sorular çıkacağını her ay yayımlayacağız. Sürprizle karşılaşılmayacak.
5 yaşında ilkokula başlanmaz. Burada önümüzdeki yıl bir düzenleme yapılacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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