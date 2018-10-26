İmar müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'nda 31 Ekim'de başvuru süresinin bittiğini hatırlatarak, "6 milyonun üzerinde başvuru oldu. Yoğun talep var, bu talebe kayıtsız kalmayacağız gibi gözüküyor. Süreyi yeniden değerlendireceğiz" dedi. Bakan Kurum, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Takvim Gazetesi ile Forbes ve Para dergileri ortaklığında düzenlenen Dijital Şehircilik Zirvesi'nde, atv Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'nın sorularını yanıtladı.
DÜNYADA 4'ÜNCÜ OLACAĞIZ
Dijital şehirciliğin insan yaşamını kolaylaştırmasık gerektiğini söyleyen Kurum, şehirleri planlarken gelecek nesillere hem tarihin hem kültürün aktarılması, gelecek vizyonuna sahip şehirlerin bırakılması gerektiğini vurguladı. Bu manada Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı'nın ülkemizin geleceği için önemli bir proje olduğunu kaydeden Bakan Kurum, "Dünyada eylem planı hazırlayan ABD, Avustralya ve Hollanda var. Biz de ülkemizin planını hazırlayarak 4'üncü ülke olmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Kurum'un konuşmasından dikkat çeken başlıklar şöyle sıralandı:
● 2023'e kadar planı hayata geçirip, süreç içerisinde de belediyelerimizin bu eylem planı çerçevesinde uygulamalarını sahada yapıyor olmaları gerekiyor.
YÜZDE 20 ENERJİ TASARRUFU
● Dijital dönüşümde aslolan enerji tasarrufu ve verimliliği olan işler yapmak.
● Türkiye'de 30 büyükşehir belediyesi, dijital şehirciliğe tam manasıyla geçtiği zaman yüzde 20 enerji tasarrufu sağlanacak.
● Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Türkiye'deki bütün verileri bir noktada toplayacağız. Vatandaşın işi kolaylaşacak. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal da, 2005'ten bu yana Türkiye'nin dijital dönüşümü için 32 milyarın üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi.
YABANCIYA 12 MİLYARLIK MÜLK
● Yabancıların Türkiye'de konut sahibi olma oranı yaptığımız düzenleme ile arttı. İlgili bakanlıklar ile yabancının mülk alma sürecini kolaylaştıracak yeni düzenleme çalışması yapıyoruz. Önümüzdeki sene, yabancıların yaklaşık 12 milyar dolarlık mülk almasını bekliyorum.
Özlem KAMER TERCANLI
DÜNYADA 4'ÜNCÜ OLACAĞIZ
Dijital şehirciliğin insan yaşamını kolaylaştırmasık gerektiğini söyleyen Kurum, şehirleri planlarken gelecek nesillere hem tarihin hem kültürün aktarılması, gelecek vizyonuna sahip şehirlerin bırakılması gerektiğini vurguladı. Bu manada Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı'nın ülkemizin geleceği için önemli bir proje olduğunu kaydeden Bakan Kurum, "Dünyada eylem planı hazırlayan ABD, Avustralya ve Hollanda var. Biz de ülkemizin planını hazırlayarak 4'üncü ülke olmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Kurum'un konuşmasından dikkat çeken başlıklar şöyle sıralandı:
● 2023'e kadar planı hayata geçirip, süreç içerisinde de belediyelerimizin bu eylem planı çerçevesinde uygulamalarını sahada yapıyor olmaları gerekiyor.
YÜZDE 20 ENERJİ TASARRUFU
● Dijital dönüşümde aslolan enerji tasarrufu ve verimliliği olan işler yapmak.
● Türkiye'de 30 büyükşehir belediyesi, dijital şehirciliğe tam manasıyla geçtiği zaman yüzde 20 enerji tasarrufu sağlanacak.
● Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Türkiye'deki bütün verileri bir noktada toplayacağız. Vatandaşın işi kolaylaşacak. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal da, 2005'ten bu yana Türkiye'nin dijital dönüşümü için 32 milyarın üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi.
YABANCIYA 12 MİLYARLIK MÜLK
● Yabancıların Türkiye'de konut sahibi olma oranı yaptığımız düzenleme ile arttı. İlgili bakanlıklar ile yabancının mülk alma sürecini kolaylaştıracak yeni düzenleme çalışması yapıyoruz. Önümüzdeki sene, yabancıların yaklaşık 12 milyar dolarlık mülk almasını bekliyorum.
Özlem KAMER TERCANLI
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.