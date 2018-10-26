Güçlü işbirliği

Ticaret hacmi 36 milyar euroyu geçen Türkiye ve Almanya, ekonomik ilişkileri daha da güçlendirecek yeni bir sayfa açtı. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Siemens, Mercedes ve Bosch'un aralarında olduğu 35 Alman şirketinin yöneticisiyle Türkiye'ye geldi. Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Altmaier, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile baş başa görüştü, ortak basın toplantısı yaptı.
YENİ PROJELER...
Albayrak, Eylül'de yaptıkları ortak açıklamada ülkeler arasındaki işbirliğinin yeni bir sürece girdiğini ifade ettiklerine dikkati çekerek, "Sayın Altmaier'in 30'dan fazla Alman firmasının üst düzey yöneticisiyle birlikte gelmesi bunun bir işareti" dedi. Albayrak, şöyle konuştu: "Ekonominin her alanında işbirliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz ve Alman firmalarının Türkiye'deki yatırımlarını, Türk-Alman firmalarının üçüncü ülkelerdeki yatırımlarını büyütmek istiyoruz. Yakın dönemde çok daha güçlü işbirliklerini anons edeceğimiz bir döneme giriyoruz. Bugün bunların bir kısmı anons edilecek." Altmaier de "Türkiye'nin güçlü bir partneri olmaya devam edeceğiz" dedi.
YENİ PROJELER...
Albayrak, Eylül'de yaptıkları ortak açıklamada ülkeler arasındaki işbirliğinin yeni bir sürece girdiğini ifade ettiklerine dikkati çekerek, "Sayın Altmaier'in 30'dan fazla Alman firmasının üst düzey yöneticisiyle birlikte gelmesi bunun bir işareti" dedi. Albayrak, şöyle konuştu: "Ekonominin her alanında işbirliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz ve Alman firmalarının Türkiye'deki yatırımlarını, Türk-Alman firmalarının üçüncü ülkelerdeki yatırımlarını büyütmek istiyoruz. Yakın dönemde çok daha güçlü işbirliklerini anons edeceğimiz bir döneme giriyoruz. Bugün bunların bir kısmı anons edilecek." Altmaier de "Türkiye'nin güçlü bir partneri olmaya devam edeceğiz" dedi.
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