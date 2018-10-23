İmar barışı başvuruları devam ediyor. İmar barışından faydalanmak isteyenler, e-Devlet sisteminden Yapı Kayıt Belgesi formunu doldurarak başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, imar barışı başvuru nasıl yapılır? İmar barışı son gün ne zaman? İşte e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen imar barışı başvurusu ile ilgili tüm detaylar...

E-DEVLET İMAR BARIŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra, kurumlar kısmından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı seçin ve "İmar barışı kayıt başvurusu ve sorgulama" başlığına tıklayın. Karşınıza çıkan ekrandan yeni başvuru butonuna basın. Açılan sayfadaki bilgilendirme yazısını oynayladıktan sonra devam et butonuyla diğer sayfaya geçin.

Yeni sayfada kişisel bilgilerinizi girin. Yapıya ait bilgiler bölümünde ise önce yapının kapsamını ve yapının tamamının kullanım amacını belirleyin. Devam et butonuna bastıktan sonra açılan sayfada yapıya ait adres bilgilerini ada ve parsel bilgisi toplam yapı alanı yapıdaki konut ve iş yeri sayısı arsa ya da arazinin belediyelerden edinilebilecek emlak vergi birim değeri yapının bulunduğu arsanın metre kare üzerinden yüz ölçümünü girecek yapının hangi sınıfa dahil olduğunu sunulacak seçeneklerden işaretleyin.

Yapının imar mevzuatına aykrı olan kısmını tarif edip, bu aykırılığın fotoğrafını da sisteme girerek başvurunuzu tamamlayın.

ÖDEME NASIL YAPILIR? SON GÜN NE ZAMAN?

Yapı kayıt bedeli, arsa emlak vergi değeri ile yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3 ticari kullanımda yüzde 5 olarak uygulanacak.

Yapınız için ödemeniz gereken yapı kayıt bedeli otomatil olarak belirlenecek ve 24 saat içinde cep telefonunuza otomatik olarak banka hesap numarası ve başvuru numarası gelecek. Yapı kayıt ücretini yatırdıktan sonra imar ve ruhsata aykırı yapınızı kayıt altına almış ve Yapı Kayıt Belgesi'ni edinmiş olacaksınız.

Başvurular 31 Ekim'de sona erecek.

YAPI KAYIT BELGESİ ALAN YAPI YENİLENEBİLECEK Mİ?

Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.

Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır ve düzenlenen yapı kayıt belgesi imar açısından herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.

HANGİ YAPILAR İMAR BARIŞINDAN FAYDALANABİLECEK?

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar.

Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar.