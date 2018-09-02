Ayaklar yerden kesilecek

Türkiye özellikle savunma sanayii başta olmak üzere, birçok alandaki teknoloji yatırımlarıyla dünyanın dikkatini çekmeye başladı. Yerli ve milli silahlarımızla terörle mücadeledeki başarımız bu alandaki yatırımlarımızın ne kadar önemli olduğunu da gösterdi. Türkiye şimdi dünya çapında bir festivale hazırlanıyor. 20-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul Yeni Havalimanı'nda yapılacak olan Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali "Teknofest İstanbul" için geri sayım başladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilecek olan festivalin tüm paydaşları dün bir araya gelerek son hazırlıkları konuştu. Aselsan'dan THY'ye, TÜBİ- TAK'dan TAİK'e İGA'dan Baykar'a kadar birçok kuruluş ve firma bu büyük teknoloji etkinliğinin içinde yer alacak.
ABD KAPMASIN
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar toplantının açılışında yaptığı konuşmada bu organizasyonun hem milli teknoloji hamlemiz hem de gençlerimiz için çok önemli olduğunu söyledi. Bayraktar şu çarpıcı cümle ile de işin ne kadar kritik olduğunu hatırlattı: "Başarılı ve yetenekli gençlerimizi Amerika'ya kaptırmayalım...' Yıllarca Türkiye'de gençlerin ve fikirlerin önünün kesildiğini söyleyen Bayraktar şöyle devam etti: "Kendi göbeğimizi kendimiz kesmez isek bize hayat hakkı tanımazlar. Bu festival çok hayati bir konuda yapılıyor. Gençlere destek olursak geleceğin Elon Musk'ları olacaklar..."
2 BİN GENÇ YARIŞACAK
Yetenekli gençleri ülkemizde değerlendirmek yerine 'Git ABD'ye hizmet et' dediğimizi belirten Bayraktar, "Bugün kullandığımız tüm teknolojiler, bilgisayar, mobil telefon, GPS hep savunma sanayinin ürünleri. ABD bunları savunma sanayi içinde geliştirdi. Bizim de milli teknoloji hamlesini gerçekleştirebilmemiz için bu organizasyonlar çok önem arz ediyor" dedi. Gelelim festivale... Yazılmamak kaydıyla bizimle paylaşılan çok büyük sürprizleri 20 Eylül'e bırakırsak, festivalde her yaştan katılımcının büyük keyif alacağı etkinlikler, yarışmalar tanıtımlar yer alacak. Çocuklar gençler, anneler babalar uçakları, dronları, insansız hava araçlarını yakından görme ve inceleme fırsatı yakalayacak. Yine konserlerle, eğlenceli aktivitelerle güzel vakit de geçirilecek. Solo Türk ve Türk Yıldızlarının gösterileri, balonlar, uçurtmalar yine festivalde yer alacak. Teknofest'te 12 farklı kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarında 2 bin genç yarışacak. Gençler yapay zekadan, dronlara, insansız hava araçlarından robotlara kadar her alanda yeteneklerini sergileyecek.
FARUK ERDEM
ABD KAPMASIN
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar toplantının açılışında yaptığı konuşmada bu organizasyonun hem milli teknoloji hamlemiz hem de gençlerimiz için çok önemli olduğunu söyledi. Bayraktar şu çarpıcı cümle ile de işin ne kadar kritik olduğunu hatırlattı: "Başarılı ve yetenekli gençlerimizi Amerika'ya kaptırmayalım...' Yıllarca Türkiye'de gençlerin ve fikirlerin önünün kesildiğini söyleyen Bayraktar şöyle devam etti: "Kendi göbeğimizi kendimiz kesmez isek bize hayat hakkı tanımazlar. Bu festival çok hayati bir konuda yapılıyor. Gençlere destek olursak geleceğin Elon Musk'ları olacaklar..."
2 BİN GENÇ YARIŞACAK
Yetenekli gençleri ülkemizde değerlendirmek yerine 'Git ABD'ye hizmet et' dediğimizi belirten Bayraktar, "Bugün kullandığımız tüm teknolojiler, bilgisayar, mobil telefon, GPS hep savunma sanayinin ürünleri. ABD bunları savunma sanayi içinde geliştirdi. Bizim de milli teknoloji hamlesini gerçekleştirebilmemiz için bu organizasyonlar çok önem arz ediyor" dedi. Gelelim festivale... Yazılmamak kaydıyla bizimle paylaşılan çok büyük sürprizleri 20 Eylül'e bırakırsak, festivalde her yaştan katılımcının büyük keyif alacağı etkinlikler, yarışmalar tanıtımlar yer alacak. Çocuklar gençler, anneler babalar uçakları, dronları, insansız hava araçlarını yakından görme ve inceleme fırsatı yakalayacak. Yine konserlerle, eğlenceli aktivitelerle güzel vakit de geçirilecek. Solo Türk ve Türk Yıldızlarının gösterileri, balonlar, uçurtmalar yine festivalde yer alacak. Teknofest'te 12 farklı kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarında 2 bin genç yarışacak. Gençler yapay zekadan, dronlara, insansız hava araçlarından robotlara kadar her alanda yeteneklerini sergileyecek.
FARUK ERDEM
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