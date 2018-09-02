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10 bin öğrenciye finansı anlattılar

10 bin öğrenciye finansı anlattılar
Denizbank, Türkiye'nin geleceğine hizmet etme vizyonuyla Foder tarafından, gençlerin paralarını yöneterek ülke ekonomisine katkı sağlayan bireyler olarak yetişmesi hedefiyle tasarlanan Parayön projesi kapsamında, bankacılık sektörüne dair eğitimlerin de verildiği Parametre modülü ile 3 ayda 16-25 yaş grubundan 10 bin öğrenciye ulaştı. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Parasını yönetebilen, gelirini akıllıca finanse edip, kendi ayakları üzerinde durarak ekonomiye üretken şekilde katılım sağlayan bireyler yetiştirmek, uzun vadede ülke ekonomisine sağlanacak katkının temelini hazırlıyor. FODER ile güçlerimizi birleştirdik. Eğitimlerimiz ekonomimize olumlu yönde etkiler göreceğimize yürekten inanıyoruz" dedi.
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