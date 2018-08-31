Hesap terörü

Bodrum ve Alaçatı'da ortaya çıkan silahsız hesap teröristleri, vatandaşı isyan ettirdi. 50 kuruşluk suya 20 lira, salataya 50, pizzaya 500 isteyen restoran sahiplerinin yeni oyunları da ortaya çıktı. Bodrum'da çok ünlü bir otelin restoranının mönüsünde pizza için '100' rakamı dikkat çekiyor. Hesap istenildiği zaman 100 rakamının lira değil, Euro olduğu söylenince ortalık karışıyor. Türkiye'de restorantta bile lira yerine Euro kullanan fırsatçılara sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:
Bunlar silahsız terörist. Utanmaları da yok ahlakları da.
Bir pizza için 700 TL ödedim. Yazıklar olsun bana, bu hainlere para kazandırdım.
Devlet bu teröre dur demeli.
KUVER alıyor bir de yüzde 10 bahşiş ekliyor.
KUVER KURNAZI
Yaz başında hesap ücretlerine mekandaki müziği de ekleyen Alaçatı ve Bodrum'daki restoranlar, şimdi de hesaba eklenen hem kuver hem de yüzde 10 hizmet bedeli ile gündemde. Sektör temsilcileri de bu konuda görüş ayrılığı yaşarken, bazı vatandaşlar hem kuver hem de hizmet bedeline tepki gösterdi. Restoran sahiplerinin açık şekilde, "Kardeşim 3 ay para kazanıyoruz. İstediğimiz bedeli alırız" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı, son günlerde Bodrum'da fahiş fiyatlarla turistleri satış yapan mekanlar için harekete geçti. Haberleri üzülerek okuduğunu belirten Bakan, "10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun satılıyor. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
SUÇ İŞLİYORLAR
Restoranlar, halkı kazıklamak için birçok sahtekarlığa başvuruyor. Bazıları fahiş fiyatlı mönüleri getirmek yerine ezberden söyleyen garsonlar alıyor, bazıları da fiyat tablosunu restoranın dışına koymuyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, "Küçük büyük tüm lokantalar müşterilerine fiyatlarını açıklamak zorundadır. Fiyat listesi olmayan mönüleri vatandaşa sunamazlar. Hatta işletmede görünür bir yerde fiyat listesi asılı olmak zorundadır. Fiyatını açıklamayan işletmeler yasaları çiğniyor demektir" ifadelerini kullandı. Euro ile fiyat belirleyen işletmelere ilişkin ise Palandöken şöyle konuştu: "Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz, hiç bir kurum, kuruluş, işletme fiyatlarını döviz ile yazamaz."
KANUN NE DIYOR?
Hizmetlerin tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.
YILDIZLI KAZIK
ZioBeach'teki bir pizzanın satış fiyatı 500 lira...
Bunlar silahsız terörist. Utanmaları da yok ahlakları da.
Bir pizza için 700 TL ödedim. Yazıklar olsun bana, bu hainlere para kazandırdım.
Devlet bu teröre dur demeli.
KUVER alıyor bir de yüzde 10 bahşiş ekliyor.
KUVER KURNAZI
Yaz başında hesap ücretlerine mekandaki müziği de ekleyen Alaçatı ve Bodrum'daki restoranlar, şimdi de hesaba eklenen hem kuver hem de yüzde 10 hizmet bedeli ile gündemde. Sektör temsilcileri de bu konuda görüş ayrılığı yaşarken, bazı vatandaşlar hem kuver hem de hizmet bedeline tepki gösterdi. Restoran sahiplerinin açık şekilde, "Kardeşim 3 ay para kazanıyoruz. İstediğimiz bedeli alırız" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı, son günlerde Bodrum'da fahiş fiyatlarla turistleri satış yapan mekanlar için harekete geçti. Haberleri üzülerek okuduğunu belirten Bakan, "10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun satılıyor. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
SUÇ İŞLİYORLAR
Restoranlar, halkı kazıklamak için birçok sahtekarlığa başvuruyor. Bazıları fahiş fiyatlı mönüleri getirmek yerine ezberden söyleyen garsonlar alıyor, bazıları da fiyat tablosunu restoranın dışına koymuyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, "Küçük büyük tüm lokantalar müşterilerine fiyatlarını açıklamak zorundadır. Fiyat listesi olmayan mönüleri vatandaşa sunamazlar. Hatta işletmede görünür bir yerde fiyat listesi asılı olmak zorundadır. Fiyatını açıklamayan işletmeler yasaları çiğniyor demektir" ifadelerini kullandı. Euro ile fiyat belirleyen işletmelere ilişkin ise Palandöken şöyle konuştu: "Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz, hiç bir kurum, kuruluş, işletme fiyatlarını döviz ile yazamaz."
KANUN NE DIYOR?
Hizmetlerin tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.
YILDIZLI KAZIK
ZioBeach'teki bir pizzanın satış fiyatı 500 lira...
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