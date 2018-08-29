Son dakika: 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda kritik mesajlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Vize serbestisi konusunda 7 kriter olduğunu, şu an 6 kritere düştüğünü açıkladı. "Önümüzdeki süreçte Avrupa Konseyi ile daha yakın adımlar atacağız. İşbirliği iki tarafında yararına olmuştur. Gümrük birliği müzakerelerinin yeniden başlatılması ile ilgili çalışmalarımızı Hazine ve Maliye Bakanımız ve bizler sürdürüyoruz.





"AB KURUMLARI VE KOMİSERLERLE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

AB kurumları ve komiserlerle çalışmayı sürdürüyoruz. 6 kriter kaldı. Bunlarla ilgili çalışıyoruz.Sadece parlamanter meclis değilm insan hakları dahil yakın ilişkilerimiz var. Vize serbestisi gibi hakları almak istiyoruz. Bu konudaki tüm çabaların karşılığını almayı, siyasi engellerin çıkarılmasını istemiyoruz. AB üyelerinden son zamanlarda gelen desteklerden bunu istiyoruz.

"AB'DEN TERÖRLE MÜCADELEDE DAHA FAZLA DESTEK VERMESİNİ İSTİYORUZ"

PKK, PYD, FETÖ gibi konularda bize daha fazla destek vermeliler. Bu konularda işbirliği bekliyoruz. AB'den terörle mücadelede daha fazla destek vermesini istiyoruz. İşbirliği bekliyoruz. Çalışmalarımızı ilgili kurumlarla sürdüreceğiz. AB yüksek diyalog toplantılarımız var. Bu toplantıları ilgili bakan ve komiserlerle hayata geçireceğiz.

Evrensel normları esas almaya devam edceğiz. AB'ye üye olalım olmayalım reform AK Parti hükümetinin önceliği olmuştur. Yeni hükümet sisteminde de reformlar öncelik olmuştur."







Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün konuşmasından satırbaşları:

"Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetinin reformcu kimliği malumdur. Son zamanlarda yapılacak 100 günlük eylem planımıza bakılınca da AB ile uyum süreci ile ilgili önemli kararlar alındı. Adalet Bakanlığı olarak AB ve AİHM nezdinde her türlü projelerle, işbirliği ve diyaloglarla çok önemli işbirliğimiz olduğpu ortadadır. Daha güçlü demokrasi daha güçlü özgürlük demektir. Yargıya güvenin artacağı ve hızlanacağı dönem olacaktır önümüzdeki dönem. Bu hafta pilot uygulamalara başlayacağız.

"YARGI REFORMU STRATEJİ BELGEMİZİ KASIM AYINDA YENİLEMEYİ KARARLAŞTIRDIK"

Yargı reformu strateji belgemizi Kasım ayında yenilemeyi kararlaştırdık. AB ile diyalogları sürdürerek bu ortak çalışmaları sürdüreceğiz. Daha fazla özgürlük ve insan haklarını oluşturacak çalışmaları gerçekleştireceğiz. Eylem planını güncelleyeceğiz. OHAL komisyonunun yaptığı işlemler biim çok önem verdiğimiz konu. Bunu da AB ile birlikte yapıyoruz. Bu sürede AB ile ilişkileri geliştirmeyi umuyoruz.Daha fazla özgürlük daha fazla insan hakları çalışması yapacağız. Avrupa İnsan Hakları çerçevesinde hükümetimizin ortaya koyduğu revizeler gerçekleştirilecek, bunu ev ödevi haline getirdik."





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları:



Uzun bir aradan sonra dördüncüsünü gerçekleştiğimiz toplantı, hem Türkiye, hem Avrupa Birliği açısından önemli bir toplantı olarak ortaya çıktı. Toplantı boyunca bakanımız da bahsetti, vize ve gümrük birliği konusunda hem Türkiye'nin ekonomik ve ticari hacmi noktasında önemli bir toplantı oldu. Ağustos ayının başından beri, ABD tarafından Türk ekonomisine karşı bir süreç başlatıldı.

Bu süreç özelinde hem muhataplarımız, hem de finans çevrelerince yaptığımız görüşmelerde bugün yaşanan bu sürecin Türkiye'nin ekonomik göstergeleriyle açıklanamayacak şekilde siyasi adımlar olduğu konusunda birçok kesim mutabık kaldı.

"DIŞ TİCARET AÇIĞI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 33 GERİLEDİ"

Bugün açıklanan ihracat ve ithalat rakamları kısa ve orta vadeli hedeflerimiz noktasında oldukça pozitif bir gösterge ortaya koydu. Dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 33 geriledi. Cari açığı azaltmak temel hedeflerimizden biri.

BANKALARIMIZ VE REEL SEKTÖRÜMÜZLE BİRLİKTE ORTAK ADIMLAR ATMAYA BAŞLADIK

2019 enflasyonla mücadelede güçlü bir yıl olacak. Cari açığımızdaki iyileşme ekonomik dengelenme stratejimiz, realize olmaya başladı. Cari açığın düşmesinin yanında finansal iyileşme açısından bazı gelişmeler de oluyor ve olacak. Vergi barışı, bedelli askerlik, imar barışı açısından beklentinin üzerinde gelir elde edildi. 5.5 milyon mükellefimizden, 60 milyardan fazla rakama ulaşıldı.Bankalarımız ve reel sektörümüzle birlikte ortak adımlar atmaya başladık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasından satırbaşları:

İçerideki toplantıda olumlu bir hava oluştu. Bundan etkilendiğimizi ifade etmek isterim. Türkiye Avrupa Birliği'ne taahütlerini yerine getirmek için mücadele etmektedir. Bunun yanı sıra terörle ve uyuşturucu ile de etkin şekilde mücadele edilmektedir. Türkiye olarak yarım asırdan bu yana sürdürdüğümüz duruşla çalışmalara devam ediyoruz.

TÜRKİYE İRADELİ ADIMLAR ATMAKTADIR

Göç ile geri gönderme merkezlerimiz, hem kamplarımız yüz akı noktadadır. Bunla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sınırla mücadele konusunda çok önemli adımlar atmaktadır. Hem uyuşturucuyla mücadelesine hem sınır güçleriyle mücadelesine Türkiye iradeli adımlar atmaktadır. Ne Türkiye eski Türkiye'dir ne AB eski AB'dir. Avrupa Birliği konusundaki adımlarımız aynı şekilde atılmaktadır. Biz de diğer bakanlıklarımız gibi, bu konuda reform iradesine sımsıkı sarılan anlayışı kendi çerçevemizde devam ettireceğiz. Sınırlarımızla ilgili almış olduğumuz tedbirleri aynı şekilde devam ettireceğiz.



SORU-CEVAP

ALMANYA VE FRANSA TEMASLARINDA TÜRKİYE'YE BAKIŞ NASILDI, BEKLENTİLERİ NEYDİ? İLERLEYEN SÜREÇTE LONDRA'YA DA ZİYARETİNİZ OLACAK MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Dünya ABD merkezli türbülans dönemi yaşıyor, Türkiye ve AB ilişkileri yüzlerce yıllık geçmişe sahip. Önümüzdeki hafta İngiltere ziyareti söz konusu olacak. Türkiye ve AB birbirine bir çok açıdan içiçe geçmiş iki taraf. İrade varsa diplomasiyle her sorun çözülür. Türkiye bölgesinde ve küresel açıdan önemli bir ülke. Önemli görüşmeler ortaya koyuyoruz. Önümüzdeki ziyaretlerle bu ilişkilerin çok daha farklı noktaya taşınacağına inanıyorum.

AB SÜRECİNDE KİLİT İFADELERDEN BİRİSİ DE YARGIDA REFORM. NASIL BİR SÜREÇ OLACAK?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: AB'nin önerileri bizim çalışma alanımız içinde. Türkiye uluslararası hukuka uygun bir hukuk devleti. Elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz iş birliğini sürdürüyoruz. OHAL'den sonra pozitif hava yargı ve demokrasi alanına da yansıyacaktır. AİHM nezdinde Türkiye'nin şikayetlerinde son 15 yılın en düşük başvurusundayız.

TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA AB ÜYESİ ÜLKELERLE YÜRÜTÜLEN SÜREÇTEN MEMNUN MUSUNUZ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye terörle ilgili olarak çok kritik bir bölgede. Suriye'yi, Irak'ı biliyoruz. Buralardan gitmeye çalışan bir terör hadisesini de biliyoruz. FETÖ konusunda maalesef aynı samimiyeti göremiyoruz. Biz İnterpol konusunda bile ortak bir değerlendirmemiz söz konusu değil. Bunun terör konusunda bir çifte standart oluşturduğu ortadadır. Ama adi suçlar ve diğer mesellerde AB ile işbirliğimiz devam etmektedir.

Terörün sınırları aştığı bir dünya ile karşı karşıyayız. Bu sadece bizim sorunumuz değil. Türkiye DEAŞ ile mücadelede başarıyla sınavını vermiştir. Bu kadar yoğun bir terör mücadelesi yapan bir ülke hukuk devletinin tüm ilkelerin bağlı kalarak bunu başarmaktadır. Yoksa bizi linç ederlerdi.





AB İLE SORUNLARIN AŞILMASI İÇİN HANGİ ADIMLAR ATILACAK? AB'NİN KARŞILIKLARI NE OLACAK?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Avusturya dönem başkanlığında yeni fasılların açılmasını beklemiyoruz gerçekçi olalım. Ama sonuç alacağımız konular var. Bunlardan birisi de vize serbestisi.

Gümrük birliğinin güncellenmesiyle ilgili olarak toplantıların yeniden başlaması gerekiyor. Bu, her iki tarafın da yararınadır. AB ile sonuç alabileceğimiz süreçler var. Bu adımlar iki taraftaki ilişkilerde pozitif bir ortam yaratacaktır.

Darbe girişiminden sonra AB'de bu süreci anlayamayanlar oldu. Bizim mecburen aldığımız tedbirler sonrasında bizi tekrar denetim sürecine aldılar. Biz buradan çıkabiliriz. Bir sonraki toplantımız 11 aralık 2018'de adalet bakanımızın ev sahipliğinde gerçekleşecektir.



