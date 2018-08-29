4. Reform Eylem Grubu Toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:



Vize serbestisi konusunda 7 kriter olduğunu, şu an 6 kritere düştüğünü açıkladı. "Önümüzdeki süreçte Avrupa Konseyi ile daha yakın adımlar atacağız. İşbirliği iki tarafında yararına olmuştur. Gümrük birliği müzakerelerinin yeniden başlatılması ile ilgili çalışmalarımızı Hazine ve Maliye Bakanımız ve bizler sürdürüyoruz.



"AB KURUMLARI VE KOMİSERLERLE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

AB kurumları ve komiserlerle çalışmayı sürdürüyoruz. 6 kriter kaldı. Bunlarla ilgili çalışıyoruz.Sadece parlamanter meclis değilm insan hakları dahil yakın ilişkilerimiz var. Vize serbestisi gibi hakları almak istiyoruz. Bu konudaki tüm çabaların karşılığını almayı, siyasi engellerin çıkarılmasını istemiyoruz. AB üyelerinden son zamanlarda gelen desteklerden bunu istiyoruz.



"AB'DEN TERÖRLE MÜCADELEDE DAHA FAZLA DESTEK VERMESİNİ İSTİYORUZ"

PKK, PYD, FETÖ gibi konularda bize daha fazla destek vermeliler. Bu konularda işbirliği bekliyoruz. AB'den terörle mücadelede daha fazla destek vermesini istiyoruz. İşbirliği bekliyoruz. Çalışmalarımızı ilgili kurumlarla sürdüreceğiz. AB yüksek diyalog toplantılarımız var. Bu toplantıları ilgili bakan ve komiserlerle hayata geçireceğiz.



Evrensel normları esas almaya devam edceğiz. AB'ye üye olalım olmayalım reform AK Parti hükümetinin önceliği olmuştur. Yeni hükümet sisteminde de reformlar öncelik olmuştur."

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün konuşmasından satırbaşları:

"Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetinin reformcu kimliği malumdur. Son zamanlarda yapılacak 100 günlük eylem planımıza bakılınca da AB ile uyum süreci ile ilgili önemli kararlar alındı. Adalet Bakanlığı olarak AB ve AİHM nezdinde her türlü projelerle, işbirliği ve diyaloglarla çok önemli işbirliğimiz olduğu ortadadır. Daha güçlü demokrasi daha güçlü özgürlük demektir. Yargıya güvenin artacağı ve hızlanacağı dönem olacaktır önümüzdeki dönem. Bu hafta pilot uygulamalara başlayacağız.

"YARGI REFORMU STRATEJİ BELGEMİZİ KASIM AYINDA YENİLEMEYİ KARARLAŞTIRDIK"

Yargı reformu strateji belgemizi Kasım ayında yenilemeyi kararlaştırdık. AB ile diyalogları sürdürerek bu ortak çalışmaları sürdüreceğiz. Daha fazla özgürlük ve insan haklarını oluşturacak çalışmaları gerçekleştireceğiz. Eylem planını güncelleyeceğiz. OHAL komisyonunun yaptığı işlemler biim çok önem verdiğimiz konu. Bunu da AB ile birlikte yapıyoruz. Bu sürede AB ile ilişkileri geliştirmeyi umuyoruz.Daha fazla özgürlük daha fazla insan hakları çalışması yapacağız. Avrupa İnsan Hakları çerçevesinde hükümetimizin ortaya koyduğu revizeler gerçekleştirilecek, bunu ev ödevi haline getirdik."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Uzun bir aradan sonra dördüncüsünü gerçekleştiğimiz toplantı, hem Türkiye, hem Avrupa Birliği açısından önemli bir toplantı olarak ortaya çıktı. Toplantı boyunca bakanımız da bahsetti, vize ve gümrük birliği konusunda hem Türkiye'nin ekonomik ve ticari hacmi noktasında önemli bir toplantı oldu. Ağustos ayının başından beri, ABD tarafından Türk ekonomisine karşı bir süreç başlatıldı.

Bu süreç özelinde hem muhataplarımız, hem de finans çevrelerince yaptığımız görüşmelerde bugün yaşanan bu sürecin Türkiye'nin ekonomik göstergeleriyle açıklanamayacak şekilde siyasi adımlar olduğu konusunda birçok kesim mutabık kaldı.