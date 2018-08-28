Lüks transfer

İlk etabı 29 Ekim'de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı için artık geri sayım başlarken, dev merkeze ulaşım ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Yüzde 95'i tamamlanan havalimanı açıldığında ulaşımda sıkıntı yaşanmaması adına ulaşım alternatifleri de artıyor. Havalimanı için İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 'Bagajlı Lüks Taşımacılık (BLT) Hatlarının Oluşturulması ve Taşımacılığın Uygun Araçlarla Karşılanması' adlı ihale ilanına çıktı. İhaleyi kazanacak firma 10 yıl süreyle İstanbul'da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle taşımacılık yapacak. Araçlarla günde 75 bin yolcu taşınacak. Duraklar terminal altında olacak.
TÜRKİYE'NİN 82'NCİ İLİ OLACAK
Havalimanı gerek günlük geçecek yolcu sayısı gerekse de çalışan personeli ile adeta Türkiye'nin 82'nci ili gibi olacak. Bir kentte bulunması gereken tüm kurumlara sahip olacak havalimanından günlük 250 bin yolcunun geçiş yapması bekleniyor.
TÜRKİYE'NİN 82'NCİ İLİ OLACAK
Havalimanı gerek günlük geçecek yolcu sayısı gerekse de çalışan personeli ile adeta Türkiye'nin 82'nci ili gibi olacak. Bir kentte bulunması gereken tüm kurumlara sahip olacak havalimanından günlük 250 bin yolcunun geçiş yapması bekleniyor.
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