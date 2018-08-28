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KDV indirimi
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, mobilya sektörünün indirimi beklediğini belirterek, "Mobilya sektörümüz ekonominin kilit sektörlerinden birisi, bu alanda KDV indirimi uygulaması tekrarlanmalı" dedi. Geçen yıl uygulanan KDV indiriminin mobilya sektöründe büyüme sağladığını anımsatan Palandöken, "Mobilya sektörünün tekrar canlanması için KDV yüzde 8'e düşürülmeli ve yıl sonuna kadar da sabitlenmeli" diye konuştu.
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