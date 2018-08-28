TESK Başkanı Bendevi Palandöken, mobilya sektörünün KDV indirimi beklediğini belirterek, "Mobilya sektörümüz ekonominin kilit sektörlerinden birisi, bu alanda KDV indirimi uygulaması tekrarlanmalı" dedi. Geçen yıl uygulanan KDV indiriminin mobilya sektöründe büyüme sağladığını anımsatan Palandöken, "Mobilya sektörünün tekrar canlanması için KDV yüzde 8'e düşürülmeli ve yıl sonuna kadar da sabitlenmeli" diye konuştu.
KDV indirimi
Etiketler: TESK , bendevi palandöken , kdv
- 28 Ağustos 2018, Salı
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