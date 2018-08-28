Dünyanın en büyük bor rezervlerine sahip olan Türkiye, bor madenini daha etkin ve katma değeri yüksek ürün haline dönüştürmek üzere Bor Karbür Tesisi'nin temelini yıl sonunda atacak. Madenden çıkan borun katma değerini 2 bin kata kadar artıracak tesiste 2019 yılı sonunda ise deneme üretimine geçilecek. Yıllık bin ton üretim kapasitesine sahip olacak bor karbür üretim tesisinde yıllık 11.5 milyon dolar gelir elde edilecek. Bor Organize Sanayi İhtisas Bölgesi (BOROSİB) ile ilgili de çalışmalar devam ediyor.
Ekonomiye can suyu bordan
Etiketler: Türkiye
- 28 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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