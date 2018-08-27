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tabelaya vergi muafiyetı!

Türkçe tabelaya vergı muafıyetı!
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, tabela kullanımının vergi indirimi ile özendirilebileceğini belirtti. Tüm işyeri sahiplerinin TSE tarafından belirlenen tabela standartlarına uyması gerektiğini ifade eden Palandöken, şöyle konuştu: "Müesseseler tabelalar için belediyelere her yıl ilan ve reklam vergisi ödüyor. Eğer Türkçe karakterli tabelaları kullananlara indirim veya muafiyet getirilirse yabancı kelimelerden vazgeçilir."
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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