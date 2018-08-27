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Öğretmenlere 1.121 destek

Öğretmenlere 1.121 tl destek
Hükümet , 2017-2018 yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan önce devlet ve özelde görev yapan 1 milyon 125 bin öğretmene bin 121 lira eğitim-öğretim ödeneği ödeyecek. Ödemeler 1 Eylül itibariyle başlayacak.

ATANANA 5 BİN 250 TL
Temmuz'da atanan 20 bin sözleşmeli öğretmenin de maaşları belli oldu. Yeni başlayan öğretmenlerin net maaşları Temmuz zammıyla 3 bin 406 liraya yükseldi. Ek ders ücreti ve hafta sonu kurslarına katılmalarıyla maaşları 5 bin 250 liraya kadar çıkabilecek.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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