Engelli vatandaşa devlette iş kapısı

Hükümet, bakıma muhtaç ve kimsesiz yaşlılar, dezavantajlı çocuklar ile engelliler için bugüne kadar birçok önemli desteği hayata geçirdi. Türkiye'de sayıları 10 milyonun üzerinde olan engelli vatandaşa verilen maaş 25 kat artırılırken, bu yılın sonuna kadar kamuda çalışanların sayısı 54 bine ulaşacak. Engelli vatandaşların iş bulmalarını kolaylaştırmayı ve sürdürülebilir istihdamlarını sağlayan 'engelli iş koçluğu modeli' kurulacak. Mesleki eğitim kursu, kendi işini kurma, uyum ve destek teknolojisi başta olmak üzere iş fırsatları yaratan projelere destek verilecek. Engellilerin daha fazla istihdama katılması için 1 milyar 84 milyon lira ilave destek sağlanacak.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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