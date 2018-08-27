Yol Durumu
  1. Yeni BMW Z4 yüzünü gösterdi
  2. Öğretmenlere 1.121 tl destek

a devlette iş kapısı

Engelli vatandaşa devlette iş kapısı
Hükümet, bakıma muhtaç ve kimsesiz yaşlılar, dezavantajlı çocuklar ile engelliler için bugüne kadar birçok önemli desteği hayata geçirdi. 'de sayıları 10 milyonun üzerinde olan a verilen maaş 25 kat artırılırken, bu yılın sonuna kadar kamuda çalışanların sayısı 54 bine ulaşacak. Engelli vatandaşların iş bulmalarını kolaylaştırmayı ve sürdürülebilir larını sağlayan 'engelli iş koçluğu modeli' kurulacak. Mesleki eğitim kursu, kendi işini kurma, uyum ve destek teknolojisi başta olmak üzere iş fırsatları yaratan projelere destek verilecek. Engellilerin daha fazla istihdama katılması için 1 milyar 84 milyon lira ilave destek sağlanacak.

Hazal ATEŞ
Etiketler: , ,
  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar