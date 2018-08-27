Audi’den geleceğin spor otomobili

Audi, Pebble Beach Concours d'Elegance'da geleceğin süper spor otomobilini tanıttı. PB18 e-tron adını taşıyan elektrikli konsept otomobil, tasarım ve teknik açıdan Audi Le Mans yarış programında elde edilen tecrübelerden ve Audi Sport GmbH'dan destek almış. 4.53 metre uzunluğa, 2 metre genişliğe ve 1.15 metrelik yüksekliğe sahip aracın aks mesafesi ise 2.70 metre. Audi yetkilileri; alümiyum, karbon ve kompozit malzemeler sayesinde seri üretimde ağırlığının 1550 kg'nin altında olmasının beklenebileceğini söylüyor. PB18 e-tron'da 3 elektrikli motor bulunuyor. Biri önde, ikisi arkada konumlandırılan motorlar toplamda 500 kW, kısa süreli olarak da 570 kW güç üretiyor. Toplam tork ise 830 Nm. 4 tekerlekten çekişli otomobilin 0-100 km/s hızlanması 2 saniyenin çok az üzerinde olarak açıklanıyor. Otomobilin menzili ise yaklaşık 500 km.