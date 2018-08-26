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, bayram tatilinde 2 milyon 340 bin 448 yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (), 17- 26 Ağustos tarihleri arasına denk gelen Kurban Bayramı tatilinde 2 milyon 340 bin 448 yolcuya hizmet verdi.

THY, bayram tatilinde rekora koştu!

Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bu bayram gerçekleştirdiğimiz 15 bin 48 uçuşta yalnızca 2 milyon 340 bin 448 yolcumuzu taşımadık. Biz aynı zamanda milyonlarca kavuşmayı, heyecanı ve mutluluğu da bir araya getirdik. için çalışmaktan, anlam taşımaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.


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  • 26 Ağustos 2018, Pazar 23:20
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