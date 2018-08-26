Sanayide yeni dönem

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gündeminde Türkiye'nin 2023 hedeflerini yakalaması noktasında hayati önem taşıyan sanayinin teknolojik dönüşümü ve cari açığın azaltılması başta olmak üzere birçok konu yer alıyor:
Organize sanayi bölgelerinin faaliyetleri için gerekli projeler teşvik edilecek.
Sanayi sitelerinin altyapılarının tamamı, üstyapı tesislerinin yüze 70'i desteklenecek. *Sanayi politika ve stratejileri güncellenecek.
● Yeni dönemde sanayi işletmelerinin sicilleri tutularak sanayi istatistikleri analizleri üretilecek. *Bakanlık, bilişim sektörünün rekabet gücünü artırmak için çalışma yapacak.
● Sanayi sektörüne yönelik istihdam politikaları üretilecek.
● Mesleki teknik eğitimi desteklenecek, nitelikli işgücü programları hazırlanacak.
SELÇUK ADIGÜZEL
Organize sanayi bölgelerinin faaliyetleri için gerekli projeler teşvik edilecek.
Sanayi sitelerinin altyapılarının tamamı, üstyapı tesislerinin yüze 70'i desteklenecek. *Sanayi politika ve stratejileri güncellenecek.
● Yeni dönemde sanayi işletmelerinin sicilleri tutularak sanayi istatistikleri analizleri üretilecek. *Bakanlık, bilişim sektörünün rekabet gücünü artırmak için çalışma yapacak.
● Sanayi sektörüne yönelik istihdam politikaları üretilecek.
● Mesleki teknik eğitimi desteklenecek, nitelikli işgücü programları hazırlanacak.
SELÇUK ADIGÜZEL
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