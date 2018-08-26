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İşte yeni Ayder

Gözde turizm merkezi ’nı yeni görünüme kavuşturacak Projesi hazırlandı. Altyapı sorunlarının çözüme kavuşacağı proje kapsamında yaylaya otopark ve seyir terası da yapılacak...

İşte yeni Ayder
Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'nde bulunan , doğal güzelliği ile herkesi cezbetti. 1987'de Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi ilan edilen yaylaya, son dönemde yapılan kaçak yapılar dikildi. Bu durum başta halkın olmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dikkatini çekti. Başkan Erdoğan'ın "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" sözü üzerine harekete geçildi. öncülüğünde 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı ve yaz sezonu sonunda başlayacak Projesi'nin detayları şekillendi. Projeyle birlikte altyapı ve ulaşım sorunları çözüme kavuşturulacak. Dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapıların inşa edileceği yaylayla ilgili 'imar kirliliği' tartışmaları sona erecek.

ÖRNEK OLACAK!
Valisi Erdoğan Bektaş, yılsonunda Ayder'e ilk kazmanın vurulacağını kaydetti. "Ayder, ülkemizde çok örneği olmayan bir yayla amaçlı kasaba görünümüne kavuşacak. Projeden umutluyuz; ama yalnız başına bu bir çözüm değil. Mevcut yoğunluğu bölgedeki diğer alanlara yaymak gerekiyor" dedi.



OTOPARK, SEYİR TERASI...
Yaylaya ulaşanlar, 750 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra seyir terasına ulaşacak. Ziyaretçiler, buradaki trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Yaylada dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek.
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