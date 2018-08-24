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’den her ay bedava

Yaani’den her ay bedava internet
Yerli arama motoru mobil uygulamasını kullanan Turkcell aboneleri, her ay uygulama içerisinde geçerli 1 GB internet kazanıyor. Böylece Yaani'de arama yaparken harcanan internet kotadan düşmüyor. Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; geçen yıl Ekim ayında kullanıma sunulan Yaani, 5 milyon indirilme rakamını aştı. Yapay zeka teknolojisi sayesinde kullanıcıların aramalarına göre kullanım alışkanlıklarını ve gerçekten ne aramak istediklerini öğrenen Yaani, konum tabanlı arama yapabilme özelliğine de sahip. Yaani, bu sayede kullanıcıya, kendi bulunduğu yere en yakın arama sonuçlarını gösterebiliyor.
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