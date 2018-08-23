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Firmalara poşet çağrısı

Firmalara poşet çağrısı
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, marketlerde verilen naylon poşetlerin yeni yıl itibarıyla paralı olacağını hatırlatarak, "Naylon poşetleri hayatımızdan tamamen çıkartmaya en kısa sürede başlamalıyız. File, bez torba gibi ürünler bir defaya mahsus olmak üzere işletmeler tarafından müşterilere hediye edilmeli" ifadesini kullandı. Palandöken, uygulamanın 1 milyar doların üzerinde bir cari açığın önlenmesine de yardımcı olacağını söyledi.
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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