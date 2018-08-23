Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar sayısının Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre 43 bin 163 artarak 1 milyon 730 bin 696'ya ulaştığını söyledi. Bu dönemde açılan esnaf ve sanatkar işletme sayısının da 47 bin 85 artış gösterdiğini aktaran Palandöken, en fazla esnaf işletmesi açılan illerin 15 bin 584 ile İstanbul, 8 bin 877 ile İzmir, 7 bin 717 ile Ankara, 7 bin 475 ile Antalya ve 5 bin 785 ile Bursa olduğunu ifade etti. Palandöken, şunları kaydetti: "En fazla işyeri açılan meslek kolları bakkal, büfe ve market işletmeciliği oldu. Nüfus yoğunluğuna göre en fazla esnaf ve sanatkar Muğla'da bulunuyor. Muğla'nın ardından Burdur ve Çanakkale en fazla esnafın yer aldığı illerin başında geliyor. Nüfusa göre esnaf ve sanatkar sayısının en az olduğu iller ise Şırnak, Batman ve Diyarbakır."
Esnaf sayısı arttı
Türkiye’de esnaf ve sanatkar sayısı 1 yılda 43 bin 163 arttı, 1.7 milyonu aştı
Etiketler: bendevi palandöken , Bursa , Muğla , Çanakkale , Batman , Şırnak , Diyarbakır , Burdur , Antalya , Ankara , İstanbul , İzmir , TESK , Türkiye
- 23 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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