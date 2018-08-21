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yat

Gövdeyi suyun üzerine çıkaran kanatları ile 41 adeta uçuşa geçiyor. 40 knot hıza ulaşabilen tekne 6.9 milyon liraya satılıyor

Uçan yat
Yarış yelkenlileri ve dalga-uçurtma sörfü gibi spor ekipmanlarından sonra foil tipi motoryatlar da üretilmeye başlandı. Belli bir hıza ulaştıktan sonra gövdeyi suyun üzerine çıkaran kızaklar veya kanatlar olarak tanımlanan foil ile yatlar adeta uçuşa geçiyor. yatlar arasında en dikkat çekenlerden biri de 41... 9.6 metrelik Foiler 41 hem teknolojisi hem tasarımı ile göz dolduruyor. İsveçli Hydros ve Dubai merkezli Enata Industries'in ürettiği tekne tamamen karbondan imal edilmiş, 40 knot hıza ulaşabiliyor. Fiyatı ise 990 bin euro (6.9 milyon lira).
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