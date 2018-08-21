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’dan küçükbaş için 21-25 TL fiyat

ESK’dan küçükbaş için 21-25 TL fiyat
Et ve Süt Kurumu (ESK), Kurban Bayramı'nda büyükşehirlere getirilen ancak satılamayan kurbanlıkları değerinden satın alacak. Kilogram başına canlı büyükbaş için 21 ile 28 lira, küçükbaş için ise 21 ila 25 lira arasında fiyat belirlenmesi bekleniyor. Üreticiler, ellerinde kalan kurbanlıkları bayram sonrası 'ya değerinden satacak, 10 bin lirayı bulan nakliye ücretinden de kurtulmuş olacak.


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