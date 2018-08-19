65 yaş aylığı alan 581 bin kişi, torba yasa ile ekstra zam elde etti. Aylığın tutarı Haziran'da 265,79 liradan 500 liraya çıktı. 3'er aylık dönemler halinde yaşlılara ödenecek tutar da bin 500 liraya ulaştı. 65 yaş aylığına bir zam da Temmuz'da geldi. Memur maaşlarındaki yükselişle, 65 yaş aylığı yine arttı. Memur zammı Temmuz'da yüzde 8.65 olarak açıklandı. Buna göre yaşlılık aylığı 543 lira 25 kuruşa yükseldi. 3 ayda bir verilen yaşlılık aylığında Eylül itibariyle ödeme sistemi de değişecek. Maaş normalde 3'er aylık dönemler halinde ödeniyor. Eylül ayı itibariyle maaş aylık olarak ödenecek.
Yaşlıya her ay 543 lira
65 yaş aylığı alanlara ikinci zam yapılacak. Tahminlere göre aylık tutar 543 liraya yükselecek. Eylül’den itibaren de ödemeler 3 aylık değil aylık olarak yapılmaya başlanacak
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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