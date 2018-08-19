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Savunmadan TL hamlesi

Savunmadan TL hamlesi
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) Türk Lirası hamlesi geldi. Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, "Başkanlığımız tarafından, imzalanmış olan sözleşmeler kapsamında dolar olarak verilmiş teminatların 'na çevrilmesi kararlaştırıldı" denildi.
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