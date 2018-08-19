Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) Türk Lirası hamlesi geldi. Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, "Başkanlığımız tarafından, imzalanmış olan sözleşmeler kapsamında dolar olarak verilmiş teminatların Türk Lirası'na çevrilmesi kararlaştırıldı" denildi.
Savunmadan TL hamlesi
Etiketler: Savunma Sanayii , türk lirası
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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