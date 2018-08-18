General Mobile rekor kırdı

Türkiye'nin yüzde yüz yerli cep telefonu markası General Mobile, 33 ülkede gerçekleştirdiği yatırımların yanı sıra Türkiye'ye de değer katmaya devam ediyor. General Mobile, 100 milyon TL'lik yeni fabrika yatırımı ile birlikte Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikasını üretime kazandırmış oldu. Bu fabrika yatırımıyla yüzde yüz Türk markası olan General Mobile'ın Ar-Ge merkezi ve operasyon yönetiminin ardından üretimi de Türkiye'de olacak.
General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman ise yatırımlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Türkiye'deki fabrikamızda 33 ülkeye de ihraç ettiğimiz tüm modellerimizin üretimini gerçekleştiriyoruz. Şu an yıllık üretim kapasitesi 2.5 milyon adet olan fabrikamızla hedefimiz, faaliyette olduğumuz ülke sayısını 2018 sonuna kadar 45'e çıkararak 4.4 milyon adet üretim yapmak olacak. 2017'de ihracat ciromuz 75 milyon TL'ydi, 2018 sonu itibariyle ihracat hedefimiz ise 155 milyon TL."
General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman ise yatırımlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Türkiye'deki fabrikamızda 33 ülkeye de ihraç ettiğimiz tüm modellerimizin üretimini gerçekleştiriyoruz. Şu an yıllık üretim kapasitesi 2.5 milyon adet olan fabrikamızla hedefimiz, faaliyette olduğumuz ülke sayısını 2018 sonuna kadar 45'e çıkararak 4.4 milyon adet üretim yapmak olacak. 2017'de ihracat ciromuz 75 milyon TL'ydi, 2018 sonu itibariyle ihracat hedefimiz ise 155 milyon TL."
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