Staj ücretine devlet katkısı 3 yıl uzatıldı. Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin, 2018-2019'dan itibaren 3 yıl uzatılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin, 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 3'te 2'sinin, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 3'te 1'inin bir bölümünü devlet ödüyor. Devlet katkısının tutarı 160,31 lira ve 320,62 lira olarak uygulanıyor.
Staj ücretini devlet ödüyor
Etiketler: Resmi Gazete , staj , mesleki eğitim
- 17 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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