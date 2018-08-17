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ücretini devlet ödüyor

Staj ücretini devlet ödüyor
Staj ücretine devlet katkısı 3 yıl uzatıldı. Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin, 2018-2019'dan itibaren 3 yıl uzatılmasına dair karar 'de yayımlandı. Karara göre, işletmelerde mesleki eğitim gören, veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin, 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 3'te 2'sinin, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 3'te 1'inin bir bölümünü devlet ödüyor. Devlet katkısının tutarı 160,31 lira ve 320,62 lira olarak uygulanıyor.
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