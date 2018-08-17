Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması dolayısıyla havayolu şirketleri sefer sayılarını artırdı. Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamaya göre, 9 günlük bayram tatilinde şirket 164 ek sefer gerçekleştirecek. THY, bayram tatilinde yurt içinde Antalya'ya 49, Bodrum'a 51, Dalaman'a 35, Trabzon'a 15, yurt dışında ise Beyrut'a 8, Cenevre'ye 2, Podgorica'ya 4 ek sefer koydu. Pegasus Hava Yolları da 17 Ağustos-3 Eylül döneminde yurt içinde 108 ve Kıbrıs'a 20 olmak üzere toplam 128 ek sefer düzenleyecek. Onur Air ise yoğun talebi karşılamak için Antalya, Bodrum, Gaziantep, Malatya, Samsun ve Trabzon'a 39 ek sefer koymayı planlıyor.
Kurban bayramı için ek sefer
Etiketler: Malatya , Samsun , ek sefer , Onur Air , THY , hava yolları , Antalya , Trabzon , Bodrum , Gaziantep , Cenevre , Kıbrıs
- 17 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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