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Kurban bayramı için

Kurban bayramı için ek sefer
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması dolayısıyla havayolu şirketleri sefer sayılarını artırdı. Türk Hava Yolları'ndan () yapılan açıklamaya göre, 9 günlük bayram tatilinde şirket 164 ek sefer gerçekleştirecek. THY, bayram tatilinde yurt içinde 'ya 49, 'a 51, Dalaman'a 35, 'a 15, yurt dışında ise Beyrut'a 8, 'ye 2, Podgorica'ya 4 koydu. Pegasus da 17 Ağustos-3 Eylül döneminde yurt içinde 108 ve 'a 20 olmak üzere toplam 128 ek sefer düzenleyecek. ise yoğun talebi karşılamak için Antalya, Bodrum, , , ve Trabzon'a 39 ek sefer koymayı planlıyor.
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