Yol Durumu
  1. Bankaların mevduatı arttı
  2. Dünya Albayrak’ı dinledi

5.70 'nin altına indi

Dolar 5.70 TLnin altına indi
Geçen hafta cuma günü, adeta ekonominin 15 Temmuz'unu andıran kur saldırısı ile 7 liranın üstüne çıkan, bu haftanın ilk işlem gününde ise 7.214 lira ile tarihi zirveyi gören da, son iki günde yaşanan düşüş hız kazandı. Merkez Bankası ile 'nın aldığı yerinde kararların yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın verdiği mesajlar kurda düşüşü hızlandırdı. Dolar dün de yüzde 4.1 değer kaybederek 5.70 liranın altına inerken, dün dünyada dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu. Dolar serbest piyasada günü 5.7310 liradan tamamladı. Euro da yüzde 3.6'lık kayıpla 6.5 liranın altına indi.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar