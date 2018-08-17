Geçen hafta cuma günü, adeta ekonominin 15 Temmuz'unu andıran kur saldırısı ile 7 liranın üstüne çıkan, bu haftanın ilk işlem gününde ise 7.214 lira ile tarihi zirveyi gören dolarda, son iki günde yaşanan düşüş hız kazandı. Merkez Bankası ile BDDK'nın aldığı yerinde kararların yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın verdiği mesajlar kurda düşüşü hızlandırdı. Dolar dün de yüzde 4.1 değer kaybederek 5.70 liranın altına inerken, TL dün dünyada dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu. Dolar serbest piyasada günü 5.7310 liradan tamamladı. Euro da yüzde 3.6'lık kayıpla 6.5 liranın altına indi.
- 17 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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