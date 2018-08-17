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Dikkat! Bayram öncesi leri tükendi

Türkiye çüler Federasyonu Genel Başkanı , bayram öncesi gidiş-dönüş otobüs lerinin tükendiğini açıkladı.

Dikkat! Tüm biletler tükendi

Bayramın yaz ayının başına denk gelmesiyle lerine yoğun talep var. Bayrama kadar olan otobüs biletlerinin hepsi tükenmiş durumda.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bayram tatili 9 gün olduğu ve bayram sonrası yaz tatilinin son dönemine denk gelmesi nedeniyle hem gidiş hem de dönüş biletleri tükendi. İki taraflı koyduğumuz ek seferlerin biletlerini satmaya başladık.

Gidişlerimiz yoğun ama dönüşlerimiz acayip yoğun. Ek seferler için izin süresi 28 Ağustos'ta bitecek. Talebimiz bu ek sefer süresinin 3 Eylül'e kadar uzatılması. Normalde yaz mevsiminde 'dan Anadolu ve Trakya'ya günde ortalama bin 500-bin 700 otobüs seferi oluyor ancak son günlerde bu sayı 2 bine çıktı.

Bugünden itibaren 4 gün boyunca İstanbul'dan ek seferlerle birlikte günde tam 2 bin 500 otobüs seferi olacak"

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  • 17 Ağustos 2018, Cuma 09:48
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