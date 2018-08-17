Bankaların mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 10 Ağustos ile biten haftada 67 milyar 385 milyon 565 bin lira artarak 2 trilyon 90 milyar 26 milyon 228 bin liraya yükseldi. Bankacılık sektörünün toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 3.33 artış kaydedildi. TL cinsi mevduat yüzde 0.32 artışla 1 trilyon lirayı aştı.