Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye'de işsizlik oranının Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre 0.5 puan azalarak yüzde 9.7'ye düştüğünü belirterek, "İşsizlik rakamlarımız yine tek hanelerde gerçekleşmiş oldu. İstihdamımız artıyor, işsiz sayımız azalıyor. Bu yönüyle baktığımız zaman 650 bin artı istihdamı gerçekleştirdik" dedi. Uzunkaya, "Kadınların işgücüne katılım oranında da ciddi bir artışı sağlamak suretiyle yüzde 34.4'e çıkardık. Bu dönemde 314 bin kadının istihdamı sağlanmıştır. İlk defa istihdamda kadınların oranı yüzde 30 bandını aşmış durumda" diye konuştu.
314 bin kadın iş buldu
- 17 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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