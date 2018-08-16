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, tahvillerini elinden çıkarıyor

ile arasında siyasi taraftaki gelişme ekonomik alana da yansırken, Türkiye bir zamandır elindeki ABD tahvilleri portföyünü azaltıyor. ABD `nın verilerine göre, Türkiye yılın ilk altı ayında ABD tahvil pozisyonu yüzde 42 düştü.

Türkiye, ABD tahvillerini elinden çıkarıyor

'nin tahvili pozisyonu bu yılın ilk altı ayında yüzde 42 düşüş kaydetti.

ABD 'nın çarşamba günkü açıklamasına göre Türkiye'nin portföyündeki ABD tahvillerinin değeri haziranda 28,8 milyar dolara geriledi.

RUSYA'DA 30 MİLYAR DOLARIN ALTINA ÇEKMİŞTİ

ABD Hazinesi 30 milyar doları aşan değerde ABD tahviline sahip ülkeleri "başlıca portföy sahipleri" listesinde değerlendiriyor.

Daha önce bu listede ilk 10'da yer alan da yakın zamanda ABD tahvil portföyünü 30 milyar doların altına çekmişti.

ABD Hazinesi'nin verilerine göre Rusya'nın ABD tahvil pozisyonu haziranda 10 yıldan uzun süredir görülen en düşük seviye olan 14,9 milyar dolara indi.

ÇİN VE JAPONYA'DA DA GERİLEDİ

Dünyada elinde en fazla ABD tahvili bulunduran 'in pozisyonu da 4,4 milyar dolar düşüşle 1,18 trilyon dolara indi. İkinci sıradaki 'nın pozisyonu 6 yılın en düşük seviyesi olan 1,03 trilyon dolara geriledi.

ABD tahvillerinde yabancı sahipliği haziran itibariyle toplamda 6,21 trilyon dolar ile neredeyse değişim göstermedi.

ABD tahvillerinde pozisyonunu artıran ülkeler , Lüksemburg, Singapur, Cayman Adaları, , ve oldu.

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 10:23
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