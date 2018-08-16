KOBİ’ler finansmana kolay erişecek

Hükümet, KOBİ'lere tam destek veriyor. KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak birbiri ardına yeni hamleler devreye giriyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığının; üreticinin, esnafın ve ihracatçının finansmana daha kolay erişiminin sağlanması için yenilikçi yaklaşımlar ortaya koyacağını söyledi. Yeni dönemde ihracatçı ve KOBİ'leri finansman anlamında rahatlatacak çalışmalar yapacaklarını aktaran Pekcan, "Eximbank enstrümanlarının çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi, bankanın sağladığı finansman imkanlarından daha fazla iş insanımızın yararlanması da gündemde olacak. Küçük esnafa ve KOBİ'lere sağlanacak finansal desteklerde de yenilikçilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri ön planda tutulacak" diye konuştu.
DİJİTALLEŞME ÖN PLANDA
Yeni dönemde ticarette dijitalleşmeyi ve e-ticareti ön plana alacaklarını bildiren Pekcan, e-ticarete konu ürünlerde 'Türk malı' imajının korunmasına yönelik uygulamaları da geliştireceklerinin altını çizdi. Çalışmaları gerçekleştirirken en iyi uygulama örneklerini takip edeceklerini, sivil toplum kuruluşlarıyla ve özel sektörle istişareler yaparak adımlarını doğru ve etkili atacaklarını vurgulayan Pekcan, şu değerlendirmede bulundu: "Vatandaşımızın kaliteli, sağlıklı ve güvenilir ürünleri tüketmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Ürünlerimizin yurt dışı pazarlarda tercih edilir, aranır ve istenir olması için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Büyük ve küçük tüm şirketlerimizi bu vizyona dahil edecek adımlar atacağız. Desteklerimizi ve buna ilişkin mevzuatımızı gözden geçirip çağın gereklerine ve hedeflerimize göre yeniden tasarlayacağız ve daha anlaşılır hale getireceğiz. Tasarım ve markalaşmaya yeni bir bakış açısı getirmek ve bu kavramları girişimcilerimizin, sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın benimsemesini sağlamak önem taşıyor. Yolumuz uzun ama ilk adım ihracatla başlıyor."
35 TİCARET MERKEZİ AÇILACAK
Bakan Pekcan, "Hedefimiz yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmek" dedi ve şöyle devam etti: "Bu vizyonun mihenk taşı yüksek katma değerli, teknolojiye, tasarıma ve markalaşmaya dayalı ihracattır. Geleceğin sektörlerine yatırım yapmak zorundayız. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ve küresel ekonomide öne çıkan sektörleri özellikle destekleyeceğiz. Bunun içinde yazılım, yapay zeka gibi yüksek teknoloji içeren ve daha fazla katma değer sağlayan alanlarda yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kuracağız. İhracat atağımız devam edecek. Etkin ve ülkelere özel stratejilerle yeni pazarlara gireceğiz. Potansiyel pazarlarda 35 yeni Ticaret Merkezi açacağız."
DİJİTALLEŞME ÖN PLANDA
Yeni dönemde ticarette dijitalleşmeyi ve e-ticareti ön plana alacaklarını bildiren Pekcan, e-ticarete konu ürünlerde 'Türk malı' imajının korunmasına yönelik uygulamaları da geliştireceklerinin altını çizdi. Çalışmaları gerçekleştirirken en iyi uygulama örneklerini takip edeceklerini, sivil toplum kuruluşlarıyla ve özel sektörle istişareler yaparak adımlarını doğru ve etkili atacaklarını vurgulayan Pekcan, şu değerlendirmede bulundu: "Vatandaşımızın kaliteli, sağlıklı ve güvenilir ürünleri tüketmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Ürünlerimizin yurt dışı pazarlarda tercih edilir, aranır ve istenir olması için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Büyük ve küçük tüm şirketlerimizi bu vizyona dahil edecek adımlar atacağız. Desteklerimizi ve buna ilişkin mevzuatımızı gözden geçirip çağın gereklerine ve hedeflerimize göre yeniden tasarlayacağız ve daha anlaşılır hale getireceğiz. Tasarım ve markalaşmaya yeni bir bakış açısı getirmek ve bu kavramları girişimcilerimizin, sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın benimsemesini sağlamak önem taşıyor. Yolumuz uzun ama ilk adım ihracatla başlıyor."
35 TİCARET MERKEZİ AÇILACAK
Bakan Pekcan, "Hedefimiz yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmek" dedi ve şöyle devam etti: "Bu vizyonun mihenk taşı yüksek katma değerli, teknolojiye, tasarıma ve markalaşmaya dayalı ihracattır. Geleceğin sektörlerine yatırım yapmak zorundayız. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ve küresel ekonomide öne çıkan sektörleri özellikle destekleyeceğiz. Bunun içinde yazılım, yapay zeka gibi yüksek teknoloji içeren ve daha fazla katma değer sağlayan alanlarda yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kuracağız. İhracat atağımız devam edecek. Etkin ve ülkelere özel stratejilerle yeni pazarlara gireceğiz. Potansiyel pazarlarda 35 yeni Ticaret Merkezi açacağız."
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