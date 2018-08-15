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Son dakika: Ticaret Bakanlığı: 'nin yaptırımlarına 533 milyon dolarlık karşılık verdik

Ticaret Bakanı Pekcan, "'nin yaptırımlarına 533 milyon dolarlık yle karşılık verdik" dedi.

ABDnin yaptırımlarına 533 milyon dolarlık karşılık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan 'ye uygulanan ek gümrük vergilerine ilişkin açıklama geldi. Pekcan, "ABD'den ithalatta 22 kalemde vergi oranını iki katına çıkardık. Yaptırımlara 533 milyon dolarlık yle karşılık verdik" açıklamasında bulundu.

"GEREKEN KARŞILIĞI VERECEĞİZ"

Bakan Pekcan, "ABD'nin haksız işlemleri karşısında Türk firmalarının hakkını korumaktan asla imtina etmeyeceğiz, gereken karşılığı vereceğiz. ABD'nin demir çeliğe ek vergi kararı ABD'li ihracatçıyı da olumsuz etkiler" şeklinde konuştu.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 13:16
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