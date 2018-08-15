Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan ABD'ye uygulanan ek gümrük vergilerine ilişkin açıklama geldi. Pekcan, "ABD'den ithalatta 22 kalemde vergi oranını iki katına çıkardık. Yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik" açıklamasında bulundu.
"GEREKEN KARŞILIĞI VERECEĞİZ"
Bakan Pekcan, "ABD'nin haksız işlemleri karşısında Türk firmalarının hakkını korumaktan asla imtina etmeyeceğiz, gereken karşılığı vereceğiz. ABD'nin demir çeliğe ek vergi kararı ABD'li ihracatçıyı da olumsuz etkiler" şeklinde konuştu.
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