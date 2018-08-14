Ekonomiye saldırı var üstesinden geliriz

İŞ Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Çok net, ciddi bir spekülatif atakla karşı karşıyayız. Saldırı niteliğinde fiyatlar oluştu" dedi. Döviz kurunda gelinen noktayı ekonomik temellerle izah edemediğini söyleyen Bali, Türkiye'nin vadesine bir yıl kalan borç tutarının 180 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bunun 102 milyar doları bankaların yükümlülüğü. Bunun da yarısı bankaların kendi borçları değil, yurt dışı yerleşiklerin bizim nezdimizde açtığı mevduat hesapları" diye konuştu. Bali, bankacılık sisteminin tamamının her an nakde döndürülebilir döviz likiditesinin 50 milyar dolar civarında olduğunu belirtti. Bankacılık sisteminde açık pozisyon olmadığına dikkati çeken Bali, şöyle konuştu: "Üst üste yaşanan olaylara bakıldığında bunun normal piyasa dinamikleri içerisinde açıklanabilecek bir hadise olmadığı ortada. Bu, ekonomik bir savaş. Şu anda artık söylem zamanı değil, eylem zamanı. Merkez Bankası ve BDDK, bazı önlemler aldı. Bence iyi yönde alınmış olan kararlar."
SEVİNENLER VAR!
Bali, bankadan bir mevduat çıkışının söz konusu olmadığını vurguladı. Kurun yükselmesine sevinenler olduğuna değinen Bali, "Bu oyun oynanacak bir alan değil. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık" ifadesini kullandı. Hesaplara el konulacağı iddialarını safsata olarak niteleyen Bali, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Düyun-u Umumiye döneminden kalmış borçlarını ödeyen, tarihin hiçbir döneminde bu tarz bir eyleme girmemiş olan bir ülke... Bunun düşünülmesi bile doğru değil" diye konuştu.
SEVİNENLER VAR!
Bali, bankadan bir mevduat çıkışının söz konusu olmadığını vurguladı. Kurun yükselmesine sevinenler olduğuna değinen Bali, "Bu oyun oynanacak bir alan değil. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık" ifadesini kullandı. Hesaplara el konulacağı iddialarını safsata olarak niteleyen Bali, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Düyun-u Umumiye döneminden kalmış borçlarını ödeyen, tarihin hiçbir döneminde bu tarz bir eyleme girmemiş olan bir ülke... Bunun düşünülmesi bile doğru değil" diye konuştu.
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