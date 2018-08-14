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Borsa, günü yükselişle tamamladı

'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,79 değer kazancıyla 93.418,65 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 15,06 ile finans kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 6,48 ile inşaat oldu. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç, 92.000 ve 88.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa, günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 734,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,36, holding endeksi de yüzde 0,78 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 15,06 ile finans kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 6,48 ile inşaat oldu.

kurlarındaki sert düşüşlerden bulduğu destekle analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 95.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, 93.000-93.500 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve 'de enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç, 92.000 ve 88.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

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  • 14 Ağustos 2018, Salı 18:47
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