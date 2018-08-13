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Bahçede 1 tezgahta 10 TL

Bahçede 1 tezgahta 10 TL
Narenciye üretim merkezlerinden Çukurova'da limon fiyatları, marketlerde 10 liraya dayandı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, limonun dalında 1 ila 1.5 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi. Bazı marketlerde limonun 9.5 liradan sunulduğunu belirten Doğan, "Bu ürünlerin etiketinde alış fiyatı 5, vergi 0.73, sevk gideri 0.12, mağazacılık gideri de 0.88 lira olmak üzere maliyet toplamı 6.73 lira gibi rakamlar yer alıyor" dedi.
  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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