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60 milyarlık

60 milyarlık sosyal yardım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'güçlü sosyal devlet vizyonu' ile dar gelirli aileleri korumaya yönelik ler için düğmeye basıldı. Bu kapsamda dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde tespiti için yaklaşık 1 milyon haneye ziyaret gerçekleşecek, sosyal hizmet merkezi 320'ye çıkacak.

Çocuklara yönelik bugün 20'ye yakın ilde uygulanan sosyal ve ekonomik destek hizmet modeli tüm illere yayılacak. Yıl sonuna kadar yaklaşık 60 milyar liralık sosyal yardım gerçekleştirilecek. Yeni dönemde alt gelir grubuna barınmadan eğitime kadar her alanda destekler artarken, yerel yönetimler de buna odaklı politikalara öncelik verecek. Yaklaşık 4 milyon aileye 40 farklı türde sosyal destek verilecek. Engelli, yaşlı, çocuk, gazi, şehit aileleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik destekler artacak.

HAZAL ATEŞ
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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